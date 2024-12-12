Школьницы в Подмосковье избили сверстницу и засняли это на видео

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Ученицы одной из школ Московской области избили сверстницу в туалете образовательного учреждения, снимая происходящее на видео, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Конфликт произошел 9 декабря в Котельниках. Потерпевшая находится в больнице. Следователи изучили видеозапись, допросили свидетелей и запросили характеризующий материал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе Улан-Удэ. О произошедшем стало известно из СМИ.

По их данным, во время драки между учениками один из несовершеннолетних потерял сознание. В публикациях отмечается, что это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В комитете по образованию города Улан-Удэ рассказали, что мальчика избили в школе № 19. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру города и уполномоченному по правам человека разобраться с ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.