Подросток напал на школу в Курске

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

В Курске 16-летний подросток примерно в 08:00 напал на школу № 54. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Он рассказал, что подросток зашел в здание в шляпе, балаклаве и с молотком в руках, а охранник на входе в учебное заведение его остановить не смог.

"Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери", – уточнил Хинштейн.

В сумке подростка, которую он скинул при выходе из школы, обнаружили два ножа и бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В результате инцидента никто не пострадал, а само ЧП прошло менее чем за две минуты.



"Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место в 08:06: ровно через 4 минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации", – добавил врио губернатора.

Вскоре подозреваемого задержали в четырех километрах от СНТ "Мичуринец". Его личность также была установлена. Нападавший 2008 года рождения ранее учился в школе № 54. На данный момент он передан для беседы со специалистами, однако ранее под внимание психологов и полиции он не подпадал.

"Как только мне сообщили о случившемся, я немедленно выехал на место вместе с руководителями областных управлений МВД и Росгвардии. Мне было важно увидеть все своими глазами, чтобы понять: как такое могло случиться", – подчеркнул Хинштейн.

Он сообщил, что провел разговор с директором учебного заведения, председателем городского комитета образования, охранником школы, который, по словам Хинштейна, не смог ответить на необходимые вопросы по ситуации.

Власти Курской области совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС проведут проверку безопасности школ региона, а также частной организации, которая занимается охраной школы, куда ворвался нападавший, и других образовательных заведений города.

"В то же время хочу подчеркнуть: ни в коем случае не следует нагнетать тревожность. Сегодняшнее происшествие отнюдь не означает, что все курские школы никак не защищены. Однако родители должны быть твердо уверены в безопасности своих детей", – подытожил Хинштейн.

В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подросток намеревался устроить возгорание на первом этаже школы. Правоохранители устанавливают причины произошедшего, а по итогам проверки примут процессуальное решение, заявила она в телеграм-канале.

Между тем депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о противодействии скулшутингу – вооруженным нападениям на учебные заведения. Об этом рассказал председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Он пояснил, что для этого будет необходимо ввести ограничения на распространение деталей биографии преступников, мотивов их преступления, способов и причин его совершения. Он считает, что широкое освещение данных историй романтизирует преступников, из-за чего у них появляются подражатели.