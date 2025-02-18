Мужчина задержан после кражи у сожительницы в Подмосковье 2,5 млн руб

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Житель Волгограда задержан по подозрению в краже 2,5 миллиона рублей у своей сожительницы в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД РФ.

Задержанный дал признательные показания, уточнила начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова. Задержанный объяснил, что похитил деньги для погашения долгов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Химкинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

Между тем столичные полицейские задержали ранее судимого 27-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в серии краж автомобильных зеркал в Мытищах. По данным правоохранителей, мужчина в ночное время выбирал определенные модели авто и похищал их комплектующие. Общий ущерб от его действий составил около 300 тысяч рублей.