17 февраля, 09:13Происшествия
Мужчина задержан за кражу автомобильных зеркал на 300 тыс руб в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Полиция задержала ранее судимого 27-летнего жителя Павлово-Посадского городского округа Московской области по подозрению в серии краж автомобильных зеркал в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ в телеграм-канале.
По имеющейся информации, злоумышленник ночью выбирал определенные модели авто, которые были припаркованы на улицах, и отрывал у них зеркала. В результате мужчина похитил комплектующие у шести иномарок на общую сумму около 300 тысяч рублей, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.
По ее словам, подозреваемого задержали на одной из улиц Москвы. Задержанный рассказал, что целенаправленно выбирал запчасти, которые являются востребованными и дорогими.
Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители проверят мужчину на причастность к другим преступным эпизодам.
Ранее в столице задержали воров-карманников, которые совершали преступления в Московском метрополитене несколько лет. В кражах принимали участие две девушки. Другие соучастники проводили разблокировку похищенных устройств, удаляли в них информацию, а затем продавали на одном из городских радиорынков.
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