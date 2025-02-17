Мужчина задержан за кражу автомобильных зеркал на 300 тыс руб в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Полиция задержала ранее судимого 27-летнего жителя Павлово-Посадского городского округа Московской области по подозрению в серии краж автомобильных зеркал в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ в телеграм-канале.

По имеющейся информации, злоумышленник ночью выбирал определенные модели авто, которые были припаркованы на улицах, и отрывал у них зеркала. В результате мужчина похитил комплектующие у шести иномарок на общую сумму около 300 тысяч рублей, рассказала начальник управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемого задержали на одной из улиц Москвы. Задержанный рассказал, что целенаправленно выбирал запчасти, которые являются востребованными и дорогими.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранители проверят мужчину на причастность к другим преступным эпизодам.

Ранее в столице задержали воров-карманников, которые совершали преступления в Московском метрополитене несколько лет. В кражах принимали участие две девушки. Другие соучастники проводили разблокировку похищенных устройств, удаляли в них информацию, а затем продавали на одном из городских радиорынков.