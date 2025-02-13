Москвичка задержана за хищение гаджетов из салона сотовой связи в 2023 году

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Столичные полицейские задержали 25-летнюю москвичку, которая похитила несколько гаджетов из салона сотовой связи в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД России.

По данным министерства, злоумышленница с двумя неизвестными подельниками была в офисе продаж в ТЦ на Осеннем бульваре. Пока один из сообщников отвлекал продавца, девушка и другой молодой человек отжали стекло витрины и через появившуюся щель похитили несколько смарт-часов на сумму более 48 тысяч рублей.

Заметив это, сотрудник салона попытался остановить злоумышленников, однако они скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители установили личность одной из участниц преступной схемы, но не смогли задержать ее по горячим следам.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили местонахождение злоумышленницы и в 2025 году задержали ее на Алтайской улице в Москве. В целях конспирации девушка меняла места жительства, говорится в публикации.

Следователь вынес постановление о переквалификации преступления на статью о грабеже. Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в столичном салоне сотовой связи мошенники подменили оригинальные дорогие телефоны на фальшивые. Один из работников заметил подмену и обратился к сотрудникам охраны. Не успев покинуть торговый центр, злоумышленники были задержаны и переданы правоохранителям.