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24 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали похитителя 53 смартфонов

"Московский патруль": полицейские задержали похитителя 53 смартфонов

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Полицейские задержали молодого человека, который похитил 53 дорогих смартфона и больше 500 тысяч рублей из салона сотовой связи на северо-востоке Москвы.

Он по поддельным документам устроился в магазин на должность менеджера по продажам, на следующий день пришел за два часа до открытия, чтобы украсть ценные вещи. Злоумышленник попытался сбить камеру наблюдения шваброй, затем сложил гаджеты и деньги в чемодан и уехал из города.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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