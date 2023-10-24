"Московский патруль": полицейские задержали похитителя 53 смартфонов

Полицейские задержали молодого человека, который похитил 53 дорогих смартфона и больше 500 тысяч рублей из салона сотовой связи на северо-востоке Москвы.

Он по поддельным документам устроился в магазин на должность менеджера по продажам, на следующий день пришел за два часа до открытия, чтобы украсть ценные вещи. Злоумышленник попытался сбить камеру наблюдения шваброй, затем сложил гаджеты и деньги в чемодан и уехал из города.

Подробнее – в программе "Московский патруль".