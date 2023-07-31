В РФ потребовали изъять из продажи поддельные табак, обувь и парфюм

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Общественная потребительская инициатива провела проверку соблюдения требований маркировки товаров в регионах РФ, по итогам которой обратилась в Генпрокуратуру РФ с требованием изъять из продажи контрафактные табак, обувь и парфюм. Об этом сообщает газета "Известия".

В организации выяснили, что лидером по объему нелегальной продукции по всем трем наименованиям является Костромская область. Больше всего контрафактной обуви между тем продается в Еврейской автономной области и Нижегородская область. По нелегальному парфюму лидирует Новгородская и Смоленская области, а по табаку – Краснодарский край и Брянская область.

Отмечается, что в целом контрафактная продукция была выявлена во всех регионах страны. В связи с этим глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов попросил правительство РФ возобновить практику внеплановых проверок бизнеса.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении розничной продажи алкоголя в обычных магазинах. Согласно документу, продажу спиртного предлагается организовать в специализированных торговых точках.



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