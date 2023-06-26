Подлинность меда начнут определять в России

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В России утвердят метод определения подлинности меда, сообщает газета "Известия".

Эксперты разрабатывают методику, которая основана на изотопном анализе меда. Такой подход позволит выявлять в продукции свойственные только ей сахара плюс их источник, что поможет определять фальсификат.

Кроме того, как заявили в Росстандарте, анализ узаконят в форме ГОСТа. Это позволит использовать его при проверках.

"В различных онлайн-каналах продаж встречались отдельные ингредиенты, с помощью которых можно получить мед. Причем к натуральному продукту он не будет иметь никакого отношения", – объясняет необходимость проверок замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Отмечается, что сейчас в России насчитывается 3 тысячи пчеловодов, а рынок меда по состоянию на 2022 год оценивался более чем в 60 тысяч тонн продукции. При этом 24 тысячи тонн попадает в "цивилизованную" розницу, а остальные 36 тысяч тонн уходят от внимания экспертов по качеству.

Как уточнила Саратцева, сейчас в России нет системы регулирования, которая дает определение меду.

При этом эксперты госкомиссии поддержали депутатский законопроект депутатов Сергея Митина и Владимира Кашина, в котором парламентарии предложили под медом понимать природный продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел.

По мнению председателя Союза пчеловодов России Владимира Капунина, до 70% меда в РФ и мире фальсифицировано, так как современные технологии позволяют делать практически искусственный мед. Поэтому, как заявил Капунин, методику определения качества меда нужно применять постоянно.

Ранее сообщалось, что в России могут начаться внеплановые проверки качества пива. Такое решение могут принять, так как по меньшей мере 71% компаний, которые производят пивную продукцию в РФ, ведут свою деятельность с нарушениями обязательных требований.

Такое мнение поддержали и депутаты Госдумы, которые предложили отменить постановление правительства о продлении моратория на проверки бизнеса, из-за которого государство не обладает правом контролировать качество продукции предпринимателей.