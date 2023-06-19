Россиянам рассказали о последствиях применения контрафакта в косметологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На российском рынке препаратов для косметологических процедур заметили множество контрафактной продукции, использование которой может стать причиной опасных последствий. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-дерматовенеролога, косметолога Аллу Королеву.

По ее словам, уход крупных западных компаний из РФ стал причиной появления недобросовестных "игроков". Некоторые фирмы покупают товары на "сером рынке". В условиях снижения контроля, заявила Королева, они начинают ввозить продукты неизвестного качества и производства. Эксперт рассказала, что препараты попадают на территорию РФ различными способами.

Так, в регионы восточнее Урала ввозят бренды из Кореи, Китая и Индии, в западные регионы провозят через Турцию, а также страны бывших республик СССР. Речь идет об Азербайджане, Армении и Казахстане.

Кроме того, существуют "туристические" якобы медицинские изделия, которые ввозят в чемоданах из поездок в Дубай, в Арабские Эмираты. Процедура биоревитализации или контурной пластики проходит в РФ, так как это сильно дешевле, однако препараты закупаются самим пациентом или косметологом за рубежом, отметила врач.

Королева назвала сложившуюся ситуацию "бедой", так как применение неизвестных препаратов чревато осложнениями не только эстетического характера, но и куда более страшными последствиями. Из худшего – у человека может случиться отторжение филлера, воспаление, нагноение, абсцессы, гранулематозные реакции.

"В последнее время в наш "Центр Лечения Осложнений" все чаще обращаются пациентки, столкнувшиеся с такими последствиями применения контрафактных препаратов. Эти случаи тяжелы в плане решения, так как, несмотря на весь наш опыт в работе с осложнениями, последствия в ряде случаев могут быть необратимыми", – поделилась эксперт.

Вместе с этим она сообщила о недобросовестных косметологах, которые не стесняются ставить такие препараты своим клиентам. На этом фоне Королева рекомендовала не соглашаться на процедуры с использованием несертифицированной продукции. Эксперт подчеркнула, что врач обязан проконсультировать клиента, собрать информацию о состоянии организма, объяснить, какая процедура нужна, а также рассказать о препарате. Вместе с этим любой косметолог обязаноткрыть коробку при клиенте, показать стикер и передать один экземпляр.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог Марина Хрептик рассказала, что неправильно подобранный филлер для коррекции губ или введение слишком большого количества препарата могут стать причиной нежелательного результата. Однако даже негативные последствия можно исправить, подчеркнула она.



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