"Московский патруль": полицейские задержали поставщиков некачественных помидоров

Партия некачественных помидоров обернулась уголовным делом. Полицейские задержали участников группировки, подозреваемых в коммерческом подкупе. Как установили следователи, уже два года недобросовестные бизнесмены за деньги поставляли в магазины продукты, которые не прошли контроль качества.

Какие еще низкосортные товары сбывали по такой схеме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.