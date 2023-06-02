Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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02 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали поставщиков некачественных помидоров

"Московский патруль": полицейские задержали поставщиков некачественных помидоров

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Партия некачественных помидоров обернулась уголовным делом. Полицейские задержали участников группировки, подозреваемых в коммерческом подкупе. Как установили следователи, уже два года недобросовестные бизнесмены за деньги поставляли в магазины продукты, которые не прошли контроль качества.

Какие еще низкосортные товары сбывали по такой схеме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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