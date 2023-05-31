Москва онлайн покажет самый массовый танцевально-певческий флешмоб на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

2 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за крупномасштабным танцевально-певческим флешмобом и установлением рекорда России. Ожидается, что в мероприятии примут участие более трех тысяч человек.

Флешмоб пройдет в рамках фестиваля "Движения первых" на ВДНХ и будет приурочен к празднованию Дня защиты детей. В этот день гостей выставки ждут творческие мастер-классы, конкурсы и призы, образовательные лекции и музыкальная программа.

Смотрите прямую трансляцию 2 июня в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.