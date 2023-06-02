Движение транспорта временно запретили на участках дорог Шебекинского округа

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На участках дорог Шебекинского округа Белгородской области вводится временный запрет на передвижение транспорта, который будет действовать до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

"Власти уточняют – запрет введен для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах", – отметили в сообщении.

Запрет вводится на следующих участках автодорог:

Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);

Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);

Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекина до Чураева);

Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).

Согласно приказу министерства транспорта региона, на этих дорожных участках запрещается стоянка автомобилей. Власти подчеркивают, что автомобилисты могут выбирать ряд других дорог, доступных для объезда.

До отмены ограничений автобусы, курсирующие через Шебекино, будут следовать через Новый Оскол и Волоконовку.

"Перевозчикам, ранее оформившим специальные разрешения на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по перекрытым участкам автомобильных дорог, следует при необходимости оформить новые специальные разрешения для объезда", – добавили местные власти.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. Украинская сторона 2 июня атаковала Шебекино, Новую Таволжанку, Вязовое и Тишанку.

По его словам, ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Таволжанке в Шебекинском округе. В результате обстрела пострадали двое мужчин. У одного мирного жителя осколочное ранение бедра, у второго – контузия.

В четверг, 1 июня, армия Украины выпустила по Шебекинскому городскому округу Белгородской области более 850 снарядов. По словам Гладкова, число стало рекордным с начала обстрелов региона. Число пострадавших в результате обстрелов Шебекина составило 16 человек. Все они госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода.

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