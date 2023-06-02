Фото: телеграм-канал "Москва 24"

300 бригад Мосводостока вышли на дежурство в Москве из-за ливня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах городов. В редких регионах города наблюдаются сверхинтенсивные осадки", – отмечается в сообщении.

Кроме того, бригады Мосводостока дежурят для оперативного пропуска газа в водосточную сеть.

О скоплениях воды граждане могут сообщить в районную управу, префектуру округа, Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" – +7 (495) 657-87-03, в ГБУ "Гормост" – +7 (495) 632-58-46.

Кроме того, можно оставить сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсети "ВКонтакте". Городские службы оперативно отреагируют на все поступающие заявки.

В ведомстве добавили, что в Москве возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Москвичам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили возле них.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности понизили до желтого.

Желтый уровень предупреждает о потенциально опасных метеоусловиях, оранжевый говорит об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Чертанове и Северном Бутове вместе с дождем прошел град