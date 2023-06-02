Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные, 3 и 4 июня, в Москве ожидается неустойчивая погода, которая продлится до 10 июня. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Синоптик поделился, что погода не будет сильно радовать жителей и гостей Москвы.

"Числа до 10 июня такая погода будет – неустойчивая. Сегодня тепло, до 26 градусов. Днем ждем прохождения холодного фронта. Ночью может быть гроза. Температура завтра понизится до 14–15 градусов", – поделился Цыганков.

Вместе с этим он добавил, что в ночь на воскресенье, 4 июня, в низких местах прогнозируются заморозки и температура понизится до -1 градуса. Днем столбики термометров покажут до 18 градусов. Синоптик выразил уверенность, что на следующей неделе погода станет теплее.

Сейчас в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра. Предупреждение будет активно с 13:00 до 21:00 2 июня.

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