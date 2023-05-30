Купальный сезон задержится из-за холодных ночей в Москве

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Вода в столичных водоемах не прогревается из-за холодных ночей, в связи с чем перспектив открытия купального сезона пока нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Важно отметить, что температура воды в большей степени зависит не столько от дневной температуры воздуха, сколько от ночной. Если ночная температура ниже плюс 10 градусов, то нагревшаяся за день поверхность водоемов очень интенсивно отдает это накопленное тепло", – поделился он.

По словам Вильфанда, купальный сезон отроется, когда в дневное время столбики термометров будут показывать 20–23 градуса. При этом ночные температуры должны быть двузначными – 12–13 градусов. В этом случае интенсивность передачи тепла поверхности водоемов небольшая, и можно ожидать наступления купального сезона.

Кроме того, сейчас температура столичных водоемов составляет около 17 градусов. Вильфанд уточнил, что до середины июня о купальном сезоне стоит забыть.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в среду, 31 мая, наступит похолодание, а также пройдут кратковременные дожди.

До этого Вильфанд предупредил, что в первую субботу июня в столице может похолодать до 11 градусов. По его словам, такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы.