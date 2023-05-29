Москвичей предупредили о похолодании ниже климатической нормы в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В конце недели температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы на 3–4 градуса. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на вторник, 30 мая, в городе прогнозируется 9…11 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 22...24, осадков не ожидается. В последующие дни могут идти кратковременные дожди различной интенсивности.

В ночь на среду столбики термометров покажут около 10 градусов. Днем воздух прогреется до 21...23. В ночь на четверг, 1 июня, температура составит 10...12 градусов. В дневные часы ожидается 23…25 градусов. В пятницу за счет большей облачности днем может быть немного прохладнее, в пределах 18…23 градусов, уточнила синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" К сожалению, в выходные дни погода изменится. С северным ветром к нам начнет поступать более прохладный воздух. Поэтому ночи станут значительно прохладнее, температура будет в пределах 5…10 градусов. Днем в выходные воздух прогреется до 12…17 градусов. То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 3–4 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в столице с опережением сроков наступило метеорологическое лето. Согласно новым климатическим данным, оно должно было начаться в Москве 26 мая. Однако на деле это случилось на три дня раньше, то есть 23 мая.

