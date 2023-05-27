Метеорологическое лето пришло в Москву раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метеорологическое лето наступило в столичном регионе раньше срока. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, сроки могут не совпадать с календарными. По новым климатическим данным, в столице лето должно начаться 26 мая.

"В текущем мае, несмотря на его холодное начало, метеорологическое лето в Москве наступило 23 мая, на три дня раньше срока. Именно в этот день среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,4 градусов и затем держалась выше этой отметки в течение трех последующих дней, будет она выше и сегодня", – указал синоптик.

Метеоролог отметил, что в этом году метеорологическая весна опередила климат на неделю.

До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что лето в столице окажется в пределах климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать от плюс 20 до плюс 25 градусов, а 30-градусная жара ожидается в июле. По словам синоптика, число осадков за сезон прогнозируется около 220–270 миллиметров, что соответствует климатической норме.