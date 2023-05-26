Средняя годовая температура воздуха в столице повысилась на 1,4 градуса – синоптик

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авило

Средняя годовая температура воздуха в Москве увеличилась на 1,4 градуса, если сравнивать с концом XX века. Об этом пишет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"При этом глубина потепления зимой значительнее, чем летом", – сообщила она.

Синоптик отметила, что зимой в среднем стало теплее на два градуса, а летом – на один. Также за счет зимних месяцев стало больше осадков за год, летом же стала преобладать сухая погода, дождей меньше, отметила Позднякова.

Ранее москвичей предупредили о похолодании 27 и 28 мая на 10 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, в эти выходные будет наблюдаться переменная облачность и кратковременные осадки. Ожидается северо-западный ветер со скоростью от 4 до 7 метров в секунду, атмосферное давление в городе повысится до 750 миллиметров ртутного столба, добавил он.

25 мая в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной была гроза.