Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов в выходные

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

Холодный атмосферный фронт ожидается в ночь на субботу, 27 мая, а 28 мая температура воздуха в столице может опуститься до 17 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в эти выходные будет наблюдаться переменная облачность и кратковременные осадки, 28 мая в столице ожидается понижение температуры, в Москве столбики термометров покажут 15–17 градусов, в Подмосковье – 13–18 градусов тепла.

Синенков добавил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью от 4 до 7 метров в секунду, атмосферное давление в городе повысится до 750 миллиметров ртутного столба.

В ночное время на выходных температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла в Москве и от 4 до 9 градусов – в Подмосковье, сказал синоптик.

Синенков отметил, что 26 мая воздух в столице прогреется до 25 градусов, в области – до 27 градусов, ожидается переменная облачность. Атмосферное давление будет находиться в пределах 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов заявлял, что в начале лета в Москве и Подмосковье наступает период ураганов, но в ближайшее время их ждать не стоит.

Как правило, ураган и сильный ветер прогнозируется после устойчивых высоких температур летом, когда воздух наполняется влагой, объяснил он.

