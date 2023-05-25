Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ливня объявили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве после 14:00 25 мая. Причиной является гроза, сообщает Гидрометцентр России.

Согласно информации, метеопредупреждение будет действовать до 21:00 этого же дня. По словам синоптиков, желтый уровень является средним. Он означает потенциально опасную погоду. Кроме того, причинами его объявления стали ливень и усиление ветра до 15 метров в секунду.

До этого желтый уровень погодной опасности действовал до 24 мая. Его объявили из-за тумана. Помимо этого, в Подмосковье был объявлен желтый уровень пожарной опасности до 21:00 24 мая.

Ранее столичное управление МЧС РФ предупредило о дожде, грозе и граде в Москве в четверг, 25 мая. Ухудшение погоды ожидается в ближайший час с сохранением до 21:00, уточнили в ведомстве.

Также говорилось, что на улицах Москвы появились 300 бригад и 290 единиц специализированной техники государственного унитарного предприятия "Мосводостока". Работники проводят проверки в дождеприемных колодцах и при необходимости очищают их от листвы и грязи.