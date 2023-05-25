Дефицит осадков зафиксировали в Московском регионе в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории столичного региона зафиксировали дефицит осадков, передает "Интерфакс" со ссылкой на Метеобюро Москвы.

"С начала месяца в столице выпало всего 23 миллиметра осадков – 38% месячной нормы", – говорится в сообщении.

Представитель Метеобюро добавил, что речь идет о данных, полученных с главной метеостанции Москвы на ВДНХ. Уточняется, что месячная норма осадков мая в столице составляет 61 миллиметр. При этом самым дождливым днем месяца стало 22 мая. Тогда в городе за 12 часов выпало 12 миллиметров осадков, уточнили в Метеобюро.

В четверг, 25 мая, в Москве ожидаются дождь, гроза и град. В пресс-службе столичного управления МЧС РФ сообщили, что ухудшение погоды продлится до 21:00. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Водителей призвали не терять бдительности и избегать резких маневров.

До этого синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин рассказал, что с 29 мая температура повысится и в городе сократится количество осадков.