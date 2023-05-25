Москвичей предупредили о кратковременном дожде и грозе 25 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 25 мая, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, а также гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская рассказала, что жителей и гостей Москвы ожидает солнечная и сухая погода в выходные дни, 27 и 28 мая. В эти дни температура достигнет 19 градусов.

До этого замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предупредил, что в конце мая – начале июня в Москве и Подмосковье наступает период ураганов и шквалистого ветра, однако в настоящее время в регионе сохраняется умеренная погода без сильного контраста температур.