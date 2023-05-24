Метеоролог объяснила причину накрывших Россию погодных аномалий

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Несмотря на приближение лета, погода на юге России совсем не летняя – там идут ливни, а иногда град, при этом на севере страны температура уже на 10–13 градусов выше нормы. С чем связана такая аномалия, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Циклоны определяют погоду и на юге, и на севере России. Но это разные циклоны. Черноморские курорты находятся в холодной части южных циклонов, <...> поэтому там дожди и нет курортного тепла. А север <...> находится в теплом секторе атлантического циклона. Поэтому там меньше дождей и выше температура", – объяснила метеоролог.

Она связала проливные дожди в России с ливнями, охватившими Италию. Дело в том, что через последнюю проходят циклоны, образовавшиеся в западной части Средиземноморья, которые затем направляются на восток. При этом по пути они теряют большую часть влаги, из-за чего осадки в РФ не такие сильные.

Позднякова также обратила внимание, что климат в России действительно меняется, как и прогнозировали ученые в начале 1980-х годов. Климатологи ожидали, что со временем на севере и в центре страны будет постепенно теплеть, а на юге, наоборот, холодать.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что в конце мая – начале июня в столичном регионе наступает период ураганов и шквалистого ветра. По его словам, это связано с сильным температурным контрастом между северными морями и европейской частью России.

