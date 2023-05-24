МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в ночь на 25 мая

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Москвичей предупредили о сильном тумане, который ожидается в столице в ночь на 25 мая. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 23:00 24 мая до 09:00 25 мая местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", – говорится в публикации.

В ведомстве гражданам рекомендовали не оставлять детей без присмотра и быть осторожными в условиях непогоды.

В свою очередь, столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале призвал автомобилистов быть внимательными во время движения, не превышать скорость и держать дистанцию с другими машинами.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что в конце мая – начале июня в Москве и Подмосковье наступает период ураганов и шквалистого ветра, однако в настоящее время в регионе сохраняется умеренная погода без сильного контраста температур. Эксперт успокоил, что в ближайшие несколько дней опасности ураганов нет.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила, что в выходные дни в Москве ожидается солнечная и сухая погода. По ее словам, воздух будет чуть более прохладным, дневная температура – в районе 17–19 градусов.

