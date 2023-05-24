Жителей Москвы предупредили об умеренном дожде и грозе 24 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 24 мая, в столице прогнозируются облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. Кроме того, в отдельных районах ожидается гроза, как сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие дни температура в столице будет расти. В частности, в пятницу, 26 мая, в городе ожидается до 24 градусов тепла.

Вместе с тем в центре погоды "Фобос" сообщили, что теплую вторую половину этой недели может аннулировать похолодание на выходных, а метеорологическое лето начнется с опозданием в этом году.