МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и грозе до конца дня

Фото: Москва 24/Аньон Великжанин

Дождь, гроза и град прогнозируются в Москве в четверг, 25 мая, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Ухудшение погоды ожидается в ближайший час с сохранением до 21:00. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Автомобилистам в непогоду рекомендуют быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров, пешеходов также призывают быть внимательными.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предупредил, что в конце мая – начале июня в Москве и Подмосковье наступает период ураганов и шквалистого ветра.