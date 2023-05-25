Бригады Мосводостока начали дежурить на улицах столицы из-за ожидаемой грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На улицах Москвы появились 300 бригад и 290 единиц специализированной техники государственного унитарного предприятия "Мосводостока", они начнут дежурство в столице в преддверии дождя. Об этом предприятие сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Работники проводят проверки в дождеприемных колодцах и при необходимости очищают их от листвы и грязи. Если вода будет скапливаться на улицах города, то они откроют ливневые решетки для пропуска воды в водосточную сеть, указано в сообщении.

"Под особым контролем находятся низинные места, остановки общественного транспорта", – отметили в Мосводостоке.

Москвичи могут сообщить в диспетчерскую службу о временных скоплениях воды по номеру 7 (495) 657-87-03.

Также граждане могут оставить сообщение в аккаунте Мосводостока в социальной сети "ВКонтакте" или отметив канал предприятия в мессенджере Telegram.

Ранее управление МЧС РФ сообщало, что в четверг, 25 мая, в Москве ожидается гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Автомобилистам порекомендовали быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров, пешеходов также призвали быть внимательными.

