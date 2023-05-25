Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве прогнозируется похолодание в выходные дни, 27 и 28 мая. Температура опустится до плюс 16 градусов, в городе ожидаются дожди. Однако с 29 мая в столицу вернется тепло, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

"Температура понизится на три, а местами на четыре градуса, и уже по области будет от 16 до 19 градусов. В эти дни будет прохладно даже по климатическим нормам", – сказал он.

По словам метеоролога, в Москве еще будут присутствовать дожди, грозы, облака и солнце.

"Погода без дождей тоже нежелательна. Для земли они очень важны, поэтому после продолжительного сухого периода и засухи дожди очень полезны. Природа знает, что делает", – указал синоптик.

Ильин добавил, что с 29 мая температура повысится и сократится количество дождей.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская рассказала, что жителей и гостей Москвы ожидает солнечная и сухая погода в выходные дни, 27 и 28 мая. В эти дни температура достигнет 19 градусов.

До этого замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предупредил, что в конце мая – начале июня в Москве и Подмосковье наступает период ураганов и шквалистого ветра.