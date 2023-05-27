Москвичам рассказали о погоде летом в 2023 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Лето в столице окажется в пределах климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать от плюс 20 до плюс 25 градусов, а 30-градусная жара ожидается в июле. Об этом в своем телеграм-канале рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Похоже, нынешнее лето сохранит вполне обычные черты, характерные для нашего климата. В общем, сезон ожидается в пределах климатической нормы. Любителям 30-градусной жары придется потерпеть до июля. В этом месяце и по ночам будет около 17 градусов по Цельсию", – подчеркнула она.

По словам синоптика, число осадков за сезон прогнозируется около 220–270 миллиметров, что соответствует климатической норме. Однако июль может оказаться более дождливым, указала метеоролог.

До этого ведущий специалист центры погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает солнечная и теплая погода летом в этом году. Температура составит от плюс 21 до 26 градусов, сказал он.

Ранее Позднякова рассказала, что средняя годовая температура воздуха в Москве увеличилась на 1,4 градуса, если сравнивать с концом XX века. Синоптик отметила, что зимой в среднем стало теплее на два градуса, а летом – на один.