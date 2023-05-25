До 35 миллиметров осадков выпало в центре и на западе Москвы в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 25 мая, в Центральном и Западном административных округах Москвы выпало до 35 миллиметров осадков. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик пояснила, что в четверг на Москву с востока надвигался атмосферный фронт. Его приближение к городу спровоцировало образование мощных кучево-дождевых облаков в округах.

"С 12:00 до 18:00 в ЦАО и ЗАО выпало от 9 до 35 миллиметров дождя. Причем, фактически все 35 миллиметров, вылились в районе Парка культуры и Смоленского бульвара", – поделилась Позднякова в своем телеграм-канале.

В то же время на юге и востоке Москвы выпало не более 3–4 миллиметров осадков, сообщила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил москвичей о похолодании в выходные. Температура воздуха 27 и 28 мая упадет в столице на 3–4 градуса. В субботу в городе ожидаются осадки, в воскресенье они не прогнозируются.

