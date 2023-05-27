Синоптик пообещал москвичам теплое и солнечное лето в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы ожидает солнечная и теплая погода летом в этом году. Температура составит от плюс 21 до 26 градусов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"С точки зрения температурного режима лето не войдет ни в десятку, ни в двадцатку самых жарких летних сезонов", – подчеркнул он.

По словам синоптика, недобор осадков окажется на уровне 10–30%, однако для тех, кто будет находиться на даче, погода будет хорошая. Метеоролог подчеркнул, что лето придет уже в конце мая.

"Понятно, что для аграриев и тех, кто проводит время на дачных участках и выращивает огурчики-помидорчики, я бы советовал запастись водой. Июнь и август будут в пределах нормы", – указал он.

Тишковец добавил, что лето окажется достаточно благополучным, а температура прогнозируется оптимальной.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что средняя годовая температура воздуха в Москве увеличилась на 1,4 градуса, если сравнивать с концом XX века. Синоптик отметила, что зимой в среднем стало теплее на два градуса, а летом – на один.