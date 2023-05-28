Россиян предупредили о заморозках в девяти регионах страны

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Заморозки придут в Ленинградскую, Новгородскую, Кемеровскую, Иркутскую области и несколько других регионов РФ в ближайшие ночи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Хоть мы и на пороге лета, но во многих регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской областях, южных районах Красноярского края, Тыве", – указал он.

Синоптик отметил, что более сильные заморозки прогнозируются в Иркутской области, Красноярском крае и Туве. Там столбики термометров опустятся до 4–5 градусов ниже нуля. По словам Вильфанда, такая погода является потенциально опасной для урожая.

До этого метеоролог Надежда Точенова рассказала, что жителей и гостей Москвы ожидают кратковременные дожди с грозами и градом в начале июня. По ее словам, в ближайшие пять дней в городе температура ночью будет составлять плюс 8–15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла.

Во вторник, 30 мая, прогнозируется до плюс 21 градуса и переменная облачность. Среда, 31 мая, станет дождливой, сказала она.