Москвичам пообещали малооблачную и сухую погоду на следующей неделе

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В Москве прогнозируется малооблачная и сухая погода на следующей неделе, столбики термометров покажут до плюс 24 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"После воскресенья с локальными дождями и грозами, заключительная неделя мая в Центральной России стартует с антициклональной, а значит, малооблачной и сухой погоды при существенных суточных колебаниях температуры", – подчеркнул он.

Метеоролог отметил, что под утро 29 мая температура составит от плюс 2 до плюс 7 градусов, а днем она поднимется до 17–22 градусов. Во вторник, 30 мая, значения покажут 19–24 градусов.

Конец весны ожидается прохладным, уточнил синоптик. По его словам, 31 мая столица окажется на орбите циклона, который понизит температуру до плюс 16–21 градусов.

"Календарное лето начнется с положенных июньских температур: в разгар дня до плюс 19–24 градусов. Местами брызнут незначительные дожди", – указал Тишковец.

В пятницу, 2 июня, в город придут дожди и похолодание до 17–22 градусов, а 3 и 4 июня температура опустится до 15–20 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы в Москве прогнозируется дождь, гроза и град. По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Непогода продлится до 20:00 28 мая.