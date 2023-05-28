Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе до вечера воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие часы в Москве прогнозируется дождь, гроза и град, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Непогода продлится до 20:00 28 мая.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве столбики термометров покажут 15–17 градусов, в Московской области – 13–18 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.