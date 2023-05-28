Синоптик предупредила москвичей о дождях с грозами в начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидают кратковременные дожди с грозами и градом в начале июня. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Надежду Точенову.

По ее словам, в ближайшие пять дней в городе температура ночью будет составлять плюс 8–15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла.

"Кратковременные дожди, которые наблюдаются в эти выходные в столице и Московской области, будут повторяться на протяжении всей недели. Правда, в понедельник, 29 мая, осадков не предвидится. В этот день будет ясная погода, столбики термометра достигнут плюс 20–22 градусов", – подчеркнула метеоролог.

Во вторник, 30 мая, прогнозируется до плюс 21 градуса и переменная облачность. Среда, 31 мая, станет дождливой, а температура будет находиться в пределах 18–20 градусов.

Первый день лета, 1 июня, ожидается ненастным, указала синоптик.

"Ожидается облачность, небольшой дождь. В темное время суток воздух прогреется до плюс 8–13 градусов, а днем ожидается до плюс 18–21", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в ближайшие часы в Москве прогнозируется дождь, гроза и град. По прогнозам синоптиков, в воскресенье ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Непогода продлится до 20:00 28 мая.