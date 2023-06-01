Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Подмосковье 2 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье в пятницу, 2 июня, из-за града, грозы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в пятницу, 2 июня, через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. Он также предупредил, что потепления на следующей неделе не прогнозируется.

Синоптик отметил, что купальный сезон в этом году задержится из-за холодных ночей. По его словам, купаться можно будет, когда в дневное время столбики термометров будут показывать 20–23 градуса, а ночные температуры будут двузначными.



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