До 6 градусов мороза и снегопад ожидаются в Москве 7 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 7 января, составит от 4 до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и небольшой снегопад, местами умеренный. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что снежный армагеддон прогнозируется в Московском регионе в пятницу, 9 января. В этот день в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

По словам метеоролога, после этого в регионе могут вырасти полуметровые сугробы. По югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидаются до порядка 30 миллиметров осадков.