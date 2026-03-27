Русский дом в Праге подвергся нападению с "коктейлями Молотова"

Русский дом в Праге подвергся нападению вечером в четверг, 26 марта. Об этом рассказал руководитель учреждения Игорь Гиренко.

"Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью. По счастливому стечению обстоятельств, 3 из 6 "коктейлей Молотова" не взорвались", – приводит слова Гиренко ТАСС.

Полиция Праги в соцсети Х добавила, что расследует нападение и разыскивает преступника, бросившего несколько бутылок с воспламеняющейся смесью. Неизвестный нападавший скрылся с места происшествия.

Ранее российское посольство в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской. Расследования инцидентов до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атаки беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер.