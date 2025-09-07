Дрон сбросил краску на посольство России в Швеции

Фото: ТАСС/Ирина Дергачева

Российское посольство в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

"Ранним утром 7 сентября посольство <…> подверглось очередному нападению с использованием дрона, с которого на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе посольства, подобные атаки продолжаются уже более года. Расследования этих инцидентов до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов.

В дипмиссии подчеркнули, что речь идет также о прямом нарушении шведского законодательства.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атаки беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер. Дипломат обвинила Стокгольм в нарушении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Предыдущая такая атака произошла 25 мая. Кроме того, краску сбрасывали и на территорию торгового представительства России в Швеции. Один из инцидентов произошел 5 июля.

