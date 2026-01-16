Трамп проведет закрытые переговоры с премьером Словакии Фицо 17 января

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп проведет закрытые переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Мар-а-Лаго 17 января. Об этом следует из расписания Белого дома.

Встреча Трампа и Фицо состоится в 15:30 по местному времени (23:30 по Москве. – Прим. ред.). Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.

Ранее Трамп провел встречу с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо. Переговоры длились более двух часов. Во время встречи Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.

Президент США поблагодарил ее за этот подарок, назвав его чудесным жестом взаимного уважения.