16 января, 04:36

Политика

Трамп поблагодарил венесуэльского оппозиционера Мачадо за медаль Нобелевской премии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поблагодарил венесуэльского оппозиционного политика Марию Корину Мачадо за то, что она передала ему свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

"Сегодня я имел большую честь встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая пережила многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Это был чудесный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – заявил он.

Встреча Мачадо и Трампа прошла в Вашингтоне 15 января. Переговоры политиков длились более двух часов, официальные подробности разговора не раскрывались.

Мачадо получила Нобелевскую премию мира в 2025 году за свои усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа, хотя Трамп неоднократно заявлял, что именно он достоин такой награды, поскольку ему удалось решить семь международных конфликтов.

