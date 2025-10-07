Форма поиска по сайту

Новости

07 октября, 07:30

Политика

Трамп назвал себя главным претендентом на Нобелевскую премию мира

10 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Главным претендентом называет себя президент США Дональд Трамп, заявивший о семи урегулированных международных конфликтах после возвращения в Белый дом.

Эксперты отмечают, что Норвежский нобелевский комитет может опасаться геополитических последствий в случае присуждения премии Трампу. Всего на награду претендуют 338 кандидатов, включая организации, но полный список засекречен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

