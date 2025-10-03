ВС России нанесли 6 ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Российские военнослужащие за неделю нанесли массированный и 5 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, массированный удар произвели ночью 3 октября. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целью были предприятия ВПК и объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу.

"Все назначенные объекты поражены", – подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, ВС РФ поразили объекты энергетики противника, железнодорожную транспортную инфраструктуру, военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.

В течение недели российские бойцы освободили 7 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области.

В частности, подразделения "Южной" группировки, а также "Запада" взяли под контроль Кировск, Шандриголово, Дерилово Майское и Северск Малый в ДНР, а подразделения группировки "Восток" – Степовое и Вербовое Днепропетровской области.

Ранее российский ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по месту подготовки к запуску вражеских дронов в районе Лавы около Чернигова. В результате были ликвидированы 20 автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и около 100 БПЛА "Лютый". Также были уничтожены 60 украинских военных, в том числе операторы и техники.