Минобороны России опубликовало карту территорий, освобожденных в ходе специальной военной операции (СВО) в период с 1 января по 25 сентября 2025 года.

На изображении видно, что наибольших успехов за это время удалось достичь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным оборонного ведомства, всего с 1 января текущего года Вооруженные силы России освободили свыше 4 714 квадратных километров территорий, из которых свыше 3 308 "квадратов" расположены в ДНР.

Кроме того, бойцы взяли под контроль свыше 542 квадратных километров территории Харьковской области, более 261 квадратного километра Запорожской и свыше 223 квадратных километров Сумской областей. Также удалось освободить более 205 "квадратов" в Луганской Народной Республике (ЛНР) и свыше 175 квадратных километров Днепропетровской области.

За указанный период в зоне проведения СВО оказались освобождены и перешли под полный контроль российских войск 205 населенных пунктов.

До этого стало известно, что российские силы овладели еще 115 зданиями в городе Купянске Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и завершают освобождение населенного пункта Кировск в ДНР.

