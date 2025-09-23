Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины превратили Купянск в Харьковской области в крепость. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Как и многие другие крупные города на Харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район", – отметили в оборонном ведомстве.

По данным ведомства, вражеские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол. В Минобороны добавили, что практически все здания в Купянске представляют из себя хорошо оборудованную и защищенную огневую точку. В городе установили железобетонные сооружения и минные поля.

В Минобороны подчеркнули, что Купянск стал для Киева ключевым объектом с точки зрения контроля над восточной частью Харьковской области. Кроме того, для киевского режима этот город является важным логистическим центром, через который пролегают пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола.

Однако группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска. В настоящее время российские войска взяли под контроль 5 667 из 8 667 зданий. По данным оборонного ведомства, при удержании города за месяц украинские силы потеряли более 1 800 бойцов, 36 танков и других бронемашин, 2 пусковые установки РСЗО, 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ведомство заявило, что контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области. Это создаст прямой путь на Волчанск с юга.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые разрабатывали оперативно-тактических комплексов (ОТК) "Сапсан". Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены.

