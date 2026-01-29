Форма поиска по сайту

29 января, 09:44

Культура

Старейший член Союза писателей РФ Радмир Коренев умер на 97-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Камчатский край Правительство"

Старейший член Союза писателей России Радмир Коренев скончался в возрасте 96 лет на Камчатке, сообщила газета "Известия" со ссылкой на сайт краевого правительства.

Коренев родился 9 октября 1929 года в Уссурийске Приморского края. В юности он переехал во Владивосток, где связал свою жизнь с морем, работая судоводителем на китобойных и рыболовецких судах. Во время этих плаваний и началось его литературное творчество.

Его первые стихи увидели свет в 1972 году. Коренев начинал свой путь в литературе с поэзии, а впоследствии стал одним из первых наставников Школы юных литературных дарований при Камчатском Доме писателей. Более 20 лет он передавал свой опыт молодым авторам.

За значительный вклад в культуру Камчатки Коренев был удостоен премии губернатора региона, а также литературных премий имени Г. Поротова и Новограбленова.

