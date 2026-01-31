Подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы задержан

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 30 января. По данным ведомства, 19-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома задушил свою бывшую девушку во время конфликта, возникшего из-за расставания.

На следующий день злоумышленник обратился в полицию и рассказал о случившемся. Он был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Тело девушки с признаками удушения было найдено 31 января в квартире дома, расположенного на Совхозной улице.

