Юрист Соловьев: запрет на въезд в Россию могут снять с комика Сабурова

Фото: youtube.com/Нурлан Сабуров

Запрет на въезд в Россию для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть снят по инициативе того органа, который его наложил, при "исчезновении оснований". Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он уточнил, что порядок и правила запрета въезда в страну определяет постановление правительства. Решение же принимает один из правоохранительных органов: МВД, ФСБ, Минобороны, ФСИН и ФТС, о чем в 3-дневный срок уведомляет МИД.

Гражданин может обжаловать решение сначала в вышестоящем органе исполнительной власти, а затем в суде, куда необходимо предоставить аргументы против того, что его въезд нежелательный, пояснил эксперт.

"Оснований (для запрета на въезд. – Прим. ред.) очень много, в том числе уклонение от уплаты налогов, участие в нежелательных организациях, привлечение к административной ответственности и так далее", – добавил Соловьев.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в целях нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты духовно-нравственных ценностей.

По данным СМИ, комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников, игнорируя миграционные нормы и налоги. Кроме того, ситуация может быть связана с критикой СВО.

Как рассказали в правоохранительных органах, у Сабурова была возможность получить российское гражданство, однако он от него отказывался, якобы боясь санкций.