"Известия": комик Сабуров задержан за нарушение миграционного законодательства

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Правоохранители задержали в аэропорту Шереметьево комика Нурлана Сабурова за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что Сабуров нарушил сроки миграционного учета. Теперь комик должен покинуть Россию в установленные сроки, а также выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

При этом Сабуров не стал комментировать данную информацию. Комик в беседе с ТАСС уточнил, что не знает, что происходит. О случившемся, по его словам, Сабуров узнал из СМИ.

Ранее видеоблогер Гусейн Гасанов был заочно арестован и объявлен в розыск по делу о легализации преступных доходов. Соответствующую меру пресечения избрал Чертановский суд Москвы. В Следственном комитете уточнили, что Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

Комментируя ситуацию, блогер заявил, что "не все так драматично". По его словам, все вопросы по налогам были якобы закрыты еще в 2024 году.

