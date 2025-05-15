Мизулина ответила на угрозы блогера Гасанова

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила на угрозы объявленного в розыск блогера Гусейна Гасанова, который обвинил ее в своих проблемах. Об этом сообщает "Радио 1".

Ранее Гасанов заявил, что готов судиться с Мизулиной из-за слов в его адрес. Блогер также призвал заблокировать ее телеграм-канал.

В свою очередь, Мизулина вновь назвала Гасанова мошенником и скамером. Глава Лиги безопасного интернета написала с иронией, что ей "очень страшно" и ее "с детского сада так не пугали".

Видеоблогер был заочно арестован и объявлен в розыск по делу о легализации преступных доходов. Соответствующую меру пресечения Гасанову избрал Чертановский суд.

В июне 2024 года ФНС подала на блогера в суд за неуплату налогов. По информации СК РФ, в 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на 170 миллионов рублей. Он легализовал их часть на сумму более 20 миллионов рублей через финансовые операции, чтобы создать видимость правомерного владения средствами.